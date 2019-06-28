Van'da 250 bin TL değerinde kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki iki ikamette yapılan aramada, 250 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Bostaniçi Mahallesi Barış Caddesi üzerinde ve Vali Mithatbey Mahallesi Kışla Yolu Caddesi üzerinde bulunan iki ayrı ikamette arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 250 TL olan143 adet cep telefonu, 68 adet kulaklık, 68 adet ara kablo ve 150 adet şarj aleti ele geçirildi. Olayla ilgili E.H., Y.G. ve S.G. isimli 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İHA