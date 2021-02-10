Van'da 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

10.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:04
Van'da 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonda 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonda 25 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir kamyonda arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Şila" ile yapılan aramada, kamyona yüklü ev eşyaların arasına gizlenmiş 50 pakette 25 kilo 400 gram eroin bulundu.

Zanlılar M.Y. ve R.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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