VAN'DA 25 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
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VAN'DA 25 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Muradiye ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Muradiye ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. İlçede yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla farklı tarihlerde gözaltına alınan 6 kişi ise tutuklandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi tarama faaliyetleri sırasında ilçenin Karahan Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen grubu fark etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 15 Afganistan uyrukluyu yakaladı. Ekipler aynı mahallede şüphe üzerine durdurdukları bir ticari takside de 10 Afganistan uyruklu göçmeni daha yakaladı. Yakalanan 25 kaçak göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Öte yandan ilçede yasadışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla farklı tarihlerde gözaltına alınan E.K, E.A, K.D.K, M.A, S.K. ve E.İ. ise Muradiye'de çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

VAN'DA 25 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
VAN'DA 25 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
VAN'DA 25 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
VAN'DA 25 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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