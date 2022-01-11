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Van'da 25 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 25 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da sahte pasaport ile yurda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'da sahte pasaport ile yurda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlık Jandarma Karakolu Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durdurulan 2 ayrı yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, yurda sahte pasaport ile girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - VAN

Van'da 25 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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