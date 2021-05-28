Van'da 24 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da 24 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 24 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da bir otomobilde 24 kilo 790 gram uyuşturucu bulundu, iki kişi gözaltına alındı.

Van'da bir otomobilde 24 kilo 790 gram uyuşturucu bulundu, iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, 22 parça halinde 11 kilo 300 gram eroin ile 14 parça 13 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.Ç. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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