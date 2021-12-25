Van'da 26 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde 24 kilo 450 gram eroin ile 2 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması suçunu işleyenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran'da yaptıkları çalışmalarda, 24 kilo 450 gram eroin ve 2 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri

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