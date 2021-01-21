Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldı
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Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldı

21.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:41
Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldı

Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldıVAN'da 2 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle kapanan 495 yerleşim yerinden 234'ü, ulaşıma açıldı.

Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldı

VAN'da 2 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle kapanan 495 yerleşim yerinden 234'ü, ulaşıma açıldı. Kapalı 261 yolun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.Van'da 2 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştığı belirtilirken, 495 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların açılması için dün çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince kapalı yollardan 234'ü yeniden ulaşıma açılırken, 261 mahalle ve mezra yolunun da açılması için çalışmalara aralıksız devam ediliyor.

Van'da, 234 yerleşim yeri yolu açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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