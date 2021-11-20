Van'da 230 hektarlık alanın sulama problemi yapılan kanalla çözüldü

TUŞBA, VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi'nce Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu ve Dilimli mahalleleri için yapılan 3.5 kilometrelik beton kanal sayesinde 230 hektar alanın sulanması sağlanacak.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, taşıma suyla arazilerin sulandığı birçok bölgede beton sulama kanalları inşa ederek çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Belediye, son olarak uzun yıllardır arazileri su ile buluşamayan Tuşba ilçesi Yeşilsu ve Dilimli mahallelerine de arazi sulama suyunu ulaştırdı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geçen yıl 765 bin 614 lira maliyetle yapımına başlanan, 3 bin 400 metre uzunluğundaki sulama kanalları, gölet ıslahı, yol ve sel geçişleriyle tamamlanarak mahallelilerin hizmetine sunuldu. Bu sayede yaklaşık 230 hektar alan proje sayesinde suyla buluştu.

Mahallelerinin tarım amaçlı su ihtiyacından kaynaklı birçok sıkıntı yaşadığını ifade eden Yeşilsu Mahalle Muhtarı Tunay Balkış, projenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Balkış, "Geçtiğimiz yaz ayında Büyükşehir Belediyemize başvurduk. Sağ olsunlar çok kısa sürede talebimiz dikkate alınarak çalışma başlatıldı. Göletimiz tamamlanarak arazilerimize suyun ulaşması için kanal yapıldı. Gerçekten hizmetten memnunuz. Allah razı olsun" dedi.

AA / Özkan Bilgin - Son Dakika Haberleri

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