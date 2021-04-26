VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI

VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın '23 Nisan' temalı Dijital Gösterim Merkezi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

VAN'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın '23 Nisan' temalı Dijital Gösterim Merkezi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kent Meydanı'ndaki açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Dijital Gösterim Merkezi'nde; 360 derece görsel deneyim alanı, dijital gösterim yapılan tünel, görme engelliler için sarı bant yolu, işitme engelliler için ise işaret diliyle anlatılan alanlar yer aldı.

Vali Bilmez, 900 metrekare alan üzerindeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu merkez 1 yıl boyunca Kent Meydanı'nda faaliyet gösterecek. Burada çocuklarımıza, insanlarımıza tarihi, kültürel ve milli değerlerimiz anlatılacak. İlk temamızda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlatan gösteri vardı. Her ay o günün teması değişecek. İnşallah gençlerimiz, insanlarımız buradan yararlanacak ve buradan olayları milli şuurun gelişi için yararlanacaklar. Emeği geçen İletişim Başkanlığı'na ve sponsor olan Ziraat Bankası'na teşekkür ederiz" dedi.

VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI
VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

17 dönümlük tarlasına sabanla yazdığı yazılar büyük beğeni topladı
17 dönümlük tarlasına sabanla yazdığı yazılar büyük beğeni topladı
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serdar Ortaç Kaan Yıldırım
Spor Diego Ömer Ali Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:25:24. #1.16#

title