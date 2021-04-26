VAN'DA '23 NİSAN' TEMALI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ AÇILDI

VAN'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın '23 Nisan' temalı Dijital Gösterim Merkezi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

VAN'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın '23 Nisan' temalı Dijital Gösterim Merkezi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kent Meydanı'ndaki açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Dijital Gösterim Merkezi'nde; 360 derece görsel deneyim alanı, dijital gösterim yapılan tünel, görme engelliler için sarı bant yolu, işitme engelliler için ise işaret diliyle anlatılan alanlar yer aldı.

Vali Bilmez, 900 metrekare alan üzerindeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu merkez 1 yıl boyunca Kent Meydanı'nda faaliyet gösterecek. Burada çocuklarımıza, insanlarımıza tarihi, kültürel ve milli değerlerimiz anlatılacak. İlk temamızda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlatan gösteri vardı. Her ay o günün teması değişecek. İnşallah gençlerimiz, insanlarımız buradan yararlanacak ve buradan olayları milli şuurun gelişi için yararlanacaklar. Emeği geçen İletişim Başkanlığı'na ve sponsor olan Ziraat Bankası'na teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı