23 Nisan konvoyu renkli görüntüler oluşturdu
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23 Nisan konvoyu renkli görüntüler oluşturdu

Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süslenen polis, itfaiye ve AFAD araçlarından oluşan konvoy, mahalleleri gezerek çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süslenen polis, itfaiye ve AFAD araçlarından oluşan konvoy, mahalleleri gezerek çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla zırhlı araçları Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.

Konvoy oluşturup 23 Nisan şarkıları eşliğinde mahallelerde gezen ekiplere çocuklar da evlerinin balkonlarında Türk bayrakları sallayarak eşlik etti.

Gölbaşı Caddesi'ne gelen konvoy, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından karşılandı.

Burada el sallayarak çocukların bayramını kutlayan Vali Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Salgın nedeniyle maalesef çocuklarımızla yüz yüze etkinlikler düzenleyemedik. Ama sağ olsun Emniyet Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri bir kortej oluşturdular ve sokak aralarında dolaşarak apartmandaki çocuklarımıza bayram duygusunu yaşatmaya çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

23 Nisan konvoyu renkli görüntüler oluşturdu
23 Nisan konvoyu renkli görüntüler oluşturdu
23 Nisan konvoyu renkli görüntüler oluşturdu
23 Nisan konvoyu renkli görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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