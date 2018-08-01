Van'da 23 Kişi Gözaltına Alındı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda 23 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda; 31 Temmuz - 01 Ağustos 2018 tarihlerinde Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma ve üye olmakla birlikte yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik yapılan operasyonda toplam 23 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında ise bir adet tabanca, bir adet av tüfeği, bir adet şarjör, 16 adet fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör Örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi. - VAN