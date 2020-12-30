Van'da 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van'da 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi

30.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:11
Van'da 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan detaylı aramada toplam 23 paket halinde 23 kilo 105 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü A.A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Güven Yalçın Samet Aybaba Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Erkek Sakarya Kocaeli Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da 23 kilo 105 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 09:11:33. #1.15#
title