Van'da 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Van'da 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Van'da 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

VAN'da çantalarında ve üzerlerinde bin 667 tablet ve 23 bin 720 sentetik hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

VAN'da çantalarında ve üzerlerinde bin 667 tablet ve 23 bin 720 sentetik hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İpekyolu ilçesinde yaptığı çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan S.S. ve M.S.'nin üzerinde ve çantalarında arama yapıldı. S.S.,'nin çantasında bin 587 tablet ve 15 bin 870 sentetik hap, M.S.,'nin üzerinde ve çantasındaki aramada ise bornozlar içerisine zulalanmış şekilde 80 tablet ile 7 bin 850 sentetik hap ele geçirildi.S.S. ve M.S., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/Uyuşturucu madde nakletmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu

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