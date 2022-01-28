Van'da 23 ayrı suçtan aranan 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler
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Van'da 23 ayrı suçtan aranan 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AA, Mesut Varol - Güncel
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Van'da 23 ayrı suçtan aranan 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekipleri, 23 ayrı suçtan aranan 63 şüpheli hakkında işlem yaptı.

VAN (AA) - Van'da polis ekipleri, 23 ayrı suçtan aranan 63 şüpheli hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamında, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışma yürütülen ekipler, yaptıkları GBT sorgulamalarında 23 ayrı suçtan aranan 63 şüpheli ilgili işlem yaptı.

AA / Mesut Varol - Güncel

Polis, Van, Güncel, Haber

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