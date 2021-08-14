Van'da 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi

Van'da 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

VAN'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

VAN'da polisin düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu paketleriyle 'Geçmiş olsun 37' yazarak sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya dikkat çekti.

İl Emniyete Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesinde durdurduğu bir araçta narkotik köpeği 'Magnum' ile arama yaptı. Aramada, 251 paket halinde 155 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Başkale ilçesinde de şüpheli bir aracı durdurup arama yapan ekipler, 140 paket halinde 71 kilo 326 gram eroin ele geçirdi.

Her iki operasyonda 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/ Uyuşturucu madde nakletmek' suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle 'Geçmiş olsun 37' yazarak sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya dikkat çekti.


Van'da 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi
Van'da 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu

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