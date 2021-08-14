Van'da 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi

Van'da 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde 226 kilo 826 gram eroin ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Magnum" ile yapılan aramada, 251 paket halinde 155 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Başkale ilçesinde de durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, 140 paket halinde 71 kilo 326 gram eroin bulundu.

İki olayla ilgili şüpheliler 5 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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