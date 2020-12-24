Van'da 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

24.12.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:38
Van'da 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Van'da iki araçta 220 kilo 300 gram eroin bulundu.

Van'da iki araçta 220 kilo 300 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobil ve kamyonda arama yaptı.

???????Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, otomobilin arka koltuklarındaki çuvalda ve kamyona yüklenen çekyat ve çamaşır makinesine gizlenmiş 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Z.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucuyla ilgili firari iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 09:41:15. #1.15#
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