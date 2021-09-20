Van'da 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Haberler
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Van'da 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı Van'da bir haftada yapılan operasyonlarda 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'da 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

VAN - Van'da bir haftada yapılan operasyonlarda 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında 10 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatılmış. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 660 bin 938 TL idari para cezası uygulanmış, 5 araca da el konulmuştur. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Van'da 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Van'da 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Van'da 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Van'da 22 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
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