Van'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Van'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 22 kilo 626 gram esrar, 1,27 gram eroin, 438,99 gram metamfetamin, 49 gram afyon sakızı, 4 adet ecstasy, 2 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Van, 3. Sayfa, Haberler

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