Van'da 22 kilo 780 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 22 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

23.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:32
Van'da 22 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir iş yerinde 22 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van'da bir iş yerinde 22 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeus"un da kullanıldığı aramada, 776 pakette 22 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.İ, S.B. ve J.E'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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