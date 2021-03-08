Van'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

08.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:22
Van'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İran sınırındaki Güvendik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda bir evde Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı. Aç ve yorgun olan düzensiz göçmenlere jandarma ekipleri, su ve yiyecek ikramında bulundu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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