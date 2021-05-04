Van'da 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonette 216 kilo 100 gram eroin bulundu.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonette 216 kilo 100 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdukları kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasındaki çöp poşetlerinde 408 paket halinde 216 kilo 100 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü C.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar