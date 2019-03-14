Van'da 21 Yaşındaki Deniz, Muhtar Adayı Oldu

VAN'ın Erciş ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan Deniz Gözüaçık (21), muhtar adayı oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Gözüaçık, gündüz satış danışmanı olduğu giyim mağazasında, akşamları da seçim bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş ilçesinde yaşayan ve ailesine maddi destek sağlamak için bir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Deniz Gözüaçık, muhtar adayı olmaya karar verdikten sonra yoğun bir seçim çalışması başlattı. İşini aksatmayıp, gündüzleri iş yerine giden Gözüaçık, akşamları ise 4 erkek rakibini geride bırakmak için her fırsatta ev ziyaretlerinde bulunarak seçim çalışması yürütüyor. Doğup, büyüdüğü mahalenin sorunlarını gördüğü için aday olmaya karar verdiğini anlatan Gözüaçık, seçmenlerine sorunları kısa sürede çözme vadinde bunuyor.

Ailesi ile birlikte yaşayan ve 11 kardeşi olan Gözüaçık, "Akşamları ev ziyaretlerinde bulunup, halkın desteğini istiyorum. Gittiğim bütün ziyaretlerde başta kadınlar olmak üzere her kesimden destek görüyorum ve bu beni daha da umutlandırıyor. Mahallede kadınlar için kurslar, öğrenciler ve bütün mahalle halkı için kütüphane düşünüyorum. Yaklaşık 4 bin seçmeni olan mahallede bir taziye evi yok. Öncelikle bu sorunu ortadan kaldırmak istiyorum. Akşamları ev ziyaretleri, gün içinde ailemin geçimini sağlamak ve onlara destek olmak için bir mağazada satış danışmanı olarak çalışıyorum. Mahallede toplamda 5 adayız, adaylar içinde tek kadın olmanın avantajı olacağını düşünerek kendimi şanslı görüyorum" dedi.

- Van

Kaynak: DHA