Van'da 21 ton inci kefali ele geçirildi
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Van'da 21 ton inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, çuvallar içinde ve ağlara takılı 1 tonu ölü, toplam 21 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'da 21 ton inci kefali ele geçirildi
27.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:59

VAN'ın Muradiye ilçesinde, çuvallar içinde ve ağlara takılı 1 tonu ölü, toplam 21 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edilecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şubesi ile Edremit Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri de denetimlerine devam ediyor.Balıkların yumurtalarını bıraktığı Muradiye ilçesinin Bendimahi Çayı'nda denetim yapan ekipler, çuvallar dolusu ve ağlara takılı 1 tonu ölü, toplam 21 ton inci kefali ele geçirdi. Canlı inci kefalleri tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar da imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

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