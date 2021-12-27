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Van'da 21 şüpheli tutuklandı

Van'da 21 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da polis ekiplerince hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli tutuklandı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince hırsızlık yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20 - 26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 68 yıl hapis cezası, 7 bin 880 TL para cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 37 şahıs yakalanmış. Bunlardan 17'si adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet cep telefonu, 1 adet 75 kilogram kömür, 9 torba 25 kilogram kömür, 7 adet demir korkuluk, 1 adet demir kesme makası ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 17 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet kurusıkı mermi, 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından 1 aranan şahıs yakalanmış; 1 adet bıçak, 4,61 gram esrar, 11 sahte pasaport ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 21 şüpheli tutuklandı

Van'da 21 şüpheli tutuklandı

Van'da 21 şüpheli tutuklandı

Van'da 21 şüpheli tutuklandı

Van'da 21 şüpheli tutuklandı

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