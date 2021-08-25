Van'da 21 okul inşa edilecek
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Van'da 21 okul inşa edilecek

Van'da 21 okul inşa edilecek
Anadolu Ajansı / Cemal Aşan - Haberler | Güncel

Van'da Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan yerlerde 21 yeni okul inşa edilecek.

Van'da Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile ihtiyaç duyulan yerlerde 21 yeni okul inşa edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Yatırımı kapsamında 21 okul projesini imzaladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'den projeleri imzalanan okullar hakkında bilgi alan Vali Mehmet Emin Bilmez, okulların tamamlanmasıyla derslik anlamında büyük bir ihtiyacın giderileceğini belirtti.

Yeni dersliklerin kentteki eğitim kalitesinin artırılması için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Bilmez, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanımızın göreve başlamasıyla bakanlıkta onay bekleyen 21 okulumuzun yapımı için onay verildi. Bu okulların ilimizde yapılıyor olması ciddi bir yatırımdır. 219 derslik ve ilave kısımları da olacak. Bu okullarımızın ilimize kazandırılmasından dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere, bu projelerin takibini yapan ilimiz milletvekillerine teşekkür ediyorum. Okulların ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüzü de tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

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