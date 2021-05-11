Atlı uyuşturucu kaçakçıları jandarmaya takıldı
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Atlı uyuşturucu kaçakçıları jandarmaya takıldı

Atlı uyuşturucu kaçakçıları jandarmaya takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin müdahale ettiği atlı grup kaçarken bölgede ise 21 kilo eroin ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerinin müdahale ettiği atlı grup kaçarken bölgede ise 21 kilo eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalara sonucunda sabah saat 03.30 sıralarında Çaldıran ilçesinin Kaşim Mahallesi kırsalında tespit edilen ve İran'a kaçmaya çalışan atlı gruba müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Müdahale esnasında atlı grup kaçarken olay bölgesinde 21 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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