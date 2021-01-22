Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da bir evde 21 kilo 20 gram eroin bulundu.

Van'da bir evde 21 kilo 20 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri bir evde arama yaptı.

Aramada, 41 paket halinde 21 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili şüpheli Ş.T.'nin yakalanma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı