Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi

22.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:28

Van'da bir evde 21 kilo 20 gram eroin bulundu.

Van'da bir evde 21 kilo 20 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit ettikleri bir evde arama yaptı.

Aramada, 41 paket halinde 21 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili şüpheli Ş.T.'nin yakalanma çalışmaları sürüyor.

Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da 21 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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