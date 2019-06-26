Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, Albayrak ve Atlılar mahalleleri yakınlarında ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde, 21 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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