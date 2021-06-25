205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi
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205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ve İpekyolu ilçelerinde 205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği "Irmak" ile yapılan aramada, 240 paket halinde 128 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İpekyolu ilçesinde de bir ikamette ve şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, 140 paket halinde 77 kilo 140 gram eroin bulundu.

İki olayla ilgili şüpheliler E.U. ve F.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Polisler, ele geçirdikleri eroin paketleriyle 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül (15) için 'İyi ki varsın Eren' yazdı.

205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi
205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi
205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi
205 kilo 240 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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