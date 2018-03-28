Van'da 2018 Yılı Fuar Sezonu Start Alıyor

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, 7 yılda gerçekleştirdikleri 25 fuar ile bölgenin kalkınmasında önemli rol üstlendiklerini belirterek, "2018 yılında fuarlarla bölge ticaretine yön vereceğiz" dedi.

Bir kahvaltı salonunda kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, 2018 yılında yapılacak olan fuarlar hakkında açıklamalarda bulundu. Van'ın coğrafik konumu, stratejik önemi, tarihi ve doğası ve üretim değerlerinin bölgeden yapılan ihracatı, ekonomiye olan katkısı dikkate alındığında, bölgenin çekim merkezi olarak öne çıktığını ifade eden Güler, "Ajans Asya Fuarcılık olarak Van'da 2010 yılında düzenlediğimiz ilk fuar projesinden 2017 yılı sonuna kadar başarı ile gerçekleştirdiğimiz toplam 25 fuar ile bölgenin kalkınmasında önemli rol üstlendik. Yılların deneyimi, bilgi birikimi ve fuarcılık alanında güvenilir hizmet anlayışı ile verimli buluşmalara ev sahipliği yapıyoruz. Bölgenin ticaret merkezi Van'da 2010 yılından 2017 yılı sonuna kadar 8 ülkeden 2 bin 600 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile düzenlediğimiz 25 fuar projesiyle Ortadoğu ülkelerinden ve yurt genelinden gelen 1 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırlayarak, hem Van hem de bölge ekonomisine katkı sağladık. Ayrıca toplam ziyaretçinin yüzde 20'sinin şehir dışından geldiğini var sayarsak, şehir ekonomisine de ayrıca katkı sağladık" dedi.

"2018 yılındaki fuarlarla bölge ticaretine yön vereceğiz"

2017 yılında organize edilen 4 fuar ile fuarcılık anlamında başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Güler, "2017 yılında yaklaşık 450 firmayı, 167 bin ziyaretçi ile buluşturarak ilimiz ve bölgemiz ekonomisine büyük katkı sağladık. Hedefimiz 2018 yılında yurt içinde 7, yurt dışında 2 fuar düzenlemektir. 2018 yılında da Tekstil ve Ev Tekstili Fuarı, İnşaat Yapı ve İş Makineleri Fuarı, Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Eğitim ve Kariyer Fuarı, Yenilenebilir Enerji Fuarı, Uluslararası Van Turizm Fuarı ve Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri Fuarı düzenleyerek, fuarlarda sektörlerin lider markaları ile alıcılarını Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi çatısı altında buluşturacağız. Ayrıca ekim ayında Urumiye'de Sanayi ve Ticaret Fuarı, kasım ayı içinde de Tebriz'de Turizm Fuarı düzenlemeyi hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

29-31 Mart tarihleri arasında yapılacak olan '1. Van Tekstil ve Ev Tekstili Fuarı' ile 2018 yılındaki fuarların startını vereceklerini ifade eden Güler, "1. Van Tekstil ve Ev Tekstili Fuarı ile 29 -31 Mart tarihlerinde start veriyoruz. Van Tekstil Fuarı, bölgemizde ilk defa yapılan bir fuar. Bilindiği üzere son yıllarda tekstil sektöründe olumlu gelişmeler olmaktadır. Bizde bunu değerlendirmek ve yeni pazarlar oluşturmak, komşu ülke pazarlarına girmelerini sağlamak amacıyla organize etmekteyiz. Bağlantı odaklı kurguladığımız fuarımızın katılımını kısıtlı tutarak verimliliğini artırmak istedik. Bu fuarımıza bölgeden ve ülke genelinden birçok firma katılım göstermiştir. 3 gün devam edecek fuarda önemli bağlantıların olacağını beklemekteyiz. Fuara tekstil sektörü ve ev tekstili sektörlerinde bölge ve ülke genelinde iştigal eden üretici bayii ve distribütörlerle birlikte perakende satış yapan firma yetkililerini ve ziyaretçileri davet ettik. Aynı zamanda komşu ülkemiz olan İran İslam Cumhuriyeti'nden 50 kişilik alım heyeti getiriyoruz. Yine fuar özelinde Kapıköy'ün bağlı olduğu Hoy Belediye Başkanı ve 30 kişilik ekibini misafir edeceğiz. Bu anlamda tüm halkımızı 29 Mart Perşembe günü saat 14.00'de açılacak olan fuarımıza davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN