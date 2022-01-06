VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Başkale ilçesinde polisin bir ev ve araçta yaptığı aramada 200 av tüfeği ile 2 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde polisin bir ev ve araçta yaptığı aramada 200 av tüfeği ile 2 bin 100 litre kaçak mazot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ev ile bir araçta şüphe üzerine arama yaptı. Yapılan aramalarda, 200 av tüfeği ve 2 bin 100 litre gümrük kaçağı mazot ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

VAN'DA 200 TÜFEK İLE 2 BİN 100 LİTRE KAÇAK MAZOT ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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