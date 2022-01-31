Van'da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Van'da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 200 bin liralık hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli yakalandı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan derneğe ait 200 bin TL değerindeki malzemenin çalınmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın merkez Tuşba ilçesinde gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan derneğe ait 200 bin TL değerindeki malzemenin çalınmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede gönüllü arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan derneğin üyelerine ait 200 bin TL değerinde muhtelif malzemenin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde malzemelerin çalınması ve satın alınmasıyla ilgili 7 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler ise dernek yetkililerine teslim edildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Arama Kurtarma, Hisarcık, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Haber

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