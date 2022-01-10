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Van'da 20 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da 20 organizatör yakalandıVAN Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 20 organizatör yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da 20 organizatör yakalandı

VAN Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 20 organizatör yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3 - 9 Ocak 2022 tarihleri arasında 13 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 20 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 149 bin 292 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Van'da 20 organizatör yakalandı

Van'da 20 organizatör yakalandı

Van'da 20 organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

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