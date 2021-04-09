Van'da 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı
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Van'da 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Anadolu Ajansı / Ali Çelik - Haberler | Güncel
Van'da 20 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 20 güvenlik korucusu yemin ederek görevine başladı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 20 güvenlik korucusu yemin ederek görevine başladı.

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının 14 günlük eğitimlerini başarıyla tamamladığını söyledi.

Kılıçoğlu, güvenlik korucularının terörle mücadele ve diğer yasa dışı işlem ve eylemlerin önlenmesinde hayati öneme sahip bir kuvvet olduğunu dile getirdi.

Törene Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, kurum amirleri ile güvenlik koruyucularının aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

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