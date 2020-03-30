Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı
Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.
30.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:14
Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, daha önce Çaldıran ilçesinde Han, Başkale ilçesinde Esenyamaç mahalleleri ile Çatak ilçesine Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının karantinaya alındığı anımsatıldı.
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Kaynak: AA