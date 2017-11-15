Van'da 2 Ton Dökme Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu tespit edilen 2 ton dökme kaçak tütün ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs-şahısların deşifresine yönelik olarak çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında: 15 Kasım 2017 tarihinde Başkale ilçesi Ekecek Mahallesi Poyrazalan Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 2 ton dökme kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen dökme kaçak tütün ile ilgili olarak S.S., E.S. ve F.S. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı S.K.M suçundan yasal işlem yapılmıştır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - VAN