Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

10.09.2019 14:00
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
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