Van'da 2 terörist ele geçirildi Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, Van'da PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 terörist sağ olarak yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, Van'da PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 terörist sağ olarak yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu Türkiye-İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 BTÖ mensubu, İstihbarat ve TEM unsurlarınca yakalanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA