VAN'DA 2 PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI

VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist yakalandı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kırsalda operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Van'ın Tuşba ilçesindeki evde de teröristlerin saklandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine, jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 terörist, yakalanıp, gözaltına alındı. PKK'lı teröristler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı