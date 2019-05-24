Van'da 2'nci Lig coşkusu

Kaynak: DHA

TFF 3. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Van Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi.Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Van Büyükşehir Belediyespor'un gollerini 13. ve 89. dakikada (Penaltıdan) Batuhan Er atarken Esenler Erokspor'un golünü 76. dakikada Efe Can Çölbekler kaydetti.Van'dan 12 otobüsle Ankara'ya gelerek takımlarını tribünden destekleyen taraftarlar, maç sonu da büyük sevinç yaşadı. Ayrıca binlerce Van Büyükşehir Belediyesporlu taraftar da takımlarının 2'nci Lig'e çıkmasını Van'ın kent merkezindeki Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerinde kutladı. Van Spor bayrakları ve tezahüratlarla büyük coşku yaşayan taraftarlar, şehrin sokaklarında da zafer turu attılar. Taraftarlar, kutlamalarına havai fişek atarak devam ettiler.Öte yandan polis ekipleri, herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması için caddede yoğun güvenlik önlemi aldı.