Erciş'te 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
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Erciş'te 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

12.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:49

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği kavgaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği kavgaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Van Yolu Caddesi'nde 2 kardeşin hayatını kaybettiği 4 Kasım'daki kavgaya karışan ve olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Olayla ilgili S.A, Ü.A. ile O.A' tutuklanırken, O.M ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 4 Kasım tarihinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği kavgaya karıştıktan sonra firar eden 3 kişi ile saklandıkları evin sahibi daha sonra gözaltına alınmıştı.

Erciş'te 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
Erciş'te 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
Erciş'te 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
Erciş'te 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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