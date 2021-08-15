Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Gevaş ilçesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Balaban Jandarma Asayiş Yol Kontrol Noktası'ndan yaya geçmeye çalışan şüpheli, ekiplerin "Dur" ihtarında bulunması üzerine elindeki poşeti atarak kaçtı.

İncelemede poşette 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma
Boru hattı delindi, tarlaların içerisinden oluk oluk ham petrol aktı
Boru hattı delindi, tarlaların içerisinden oluk oluk ham petrol aktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mehmet Özhaseki
Magazin Işın Karaca Haluk Levent Seren Serengil Armağan Çağlayan
Spor Burak Yılmaz Hakan Reçber Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 13:06:19. #1.16#

title