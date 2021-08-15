Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Balaban Jandarma Asayiş Yol Kontrol Noktası'ndan yaya geçmeye çalışan şüpheli, ekiplerin "Dur" ihtarında bulunması üzerine elindeki poşeti atarak kaçtı.

İncelemede poşette 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan