Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın Tuşba ilçesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İstihbaratı değerlendiren ekipler, önceki gün İstasyon Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli R.T'ye ait evde eğitimli narkotik köpekleri "Aşil" ve "Barut" ile yapılan aramada, 2 şeffaf poşete sarılı 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Burak Elmas Metin Oktay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 14:58:21. #1.16#

title