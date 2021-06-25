Van'da 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İstihbaratı değerlendiren ekipler, önceki gün İstasyon Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli R.T'ye ait evde eğitimli narkotik köpekleri "Aşil" ve "Barut" ile yapılan aramada, 2 şeffaf poşete sarılı 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu