Van'da 2 kilogram eroin ele geçirildi

20.08.2019 10:26

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sırımlı Mahallesi'nde icra edilen operasyonda, 2 kilogram eroin ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA