Van'da 2 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da 2 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Van'da 2 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu minibüsünde 2 kilogram eroin ve 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu minibüsünde 2 kilogram eroin ve 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gevaş'taki Balaban yol kontrol ve arama noktasında durdurulan minibüste arama yapan ekipler, 3 yolcuya ait çantalara gizlenmiş 2 kilogram eroin ve 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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