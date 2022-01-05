Van'da 2 kilo 131 gram eroin ele geçirildi

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde dedektör köpeği İbre'nin dikkati sayesinde 2 kilo 131 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erciş ilçesinde dedektör köpeği İbre'nin tepki vermesi üzerine şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın çantasında yapılan aramada, 2 kilo 131 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilirken, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet