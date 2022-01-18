Van'da 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın Muradiye ilçesinde bir araçta 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde bir araçta 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ekiplerce ilçede durdurulan araçta yapılan aramada, 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiasına yalanlama

"4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama

 Apartman dairesine 'kaçak göçmen' baskını: 10 gözaltı

Apartman dairesine 'kaçak göçmen' baskını: 10 gözaltı
AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, sentetik uyuşturucu, Muradiye, Van, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title