Van'da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van'da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli bir kişinin sırt çantasında dedektör köpeği "İbre" ile arama yapan jandarma, 2 kilo 100 gram eroin buldu.

Zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

 TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title