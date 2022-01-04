Van'da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Van'da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van'da 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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